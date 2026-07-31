Экономика

Microsoft побила рекорд по росту капитализации: около $450 млрд

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Акции Microsoft на торгах NASDAQ в четверг, 30 июля, выросли на 15,51%, до $451,1. Рыночная стоимость компании достигла $3,35 трлн, следует из данных TradingView. Этот скачок стал самым сильным однодневным ростом капитализации за всю историю.

По подсчетам Bloomberg, Microsoft прибавила около $450 млрд рыночной стоимости. Предыдущее достижение принадлежало NVIDIA: после объявления Дональда Трампа о 90-дневной приостановке пошлин капитализация этой компании за день увеличилась на $440 млрд.

Акции ускорились после отчета Microsoft: выручка облачного подразделения Azure в четвертом финансовом квартале выросла на 43% — это максимальный рост с начала 2022 года. Корпорация также заявила, что планы по капитальным вложениям на 2026 год остаются неизменными.

Прибавка Microsoft превышает капитализацию примерно 96% компаний и совокупную стоимость 44 наименее крупных компаний индекса S&P 500, уточняет Bloomberg. Размер суточного роста больше, чем рынки Южной Африки, Турции, Финляндии и Вьетнама вместе взятые. До этого июнь 2026 года стал для Microsoft худшим месяцем со времен доткомов — капитализация снизилась более чем на $570 млрд.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Интересное в Казани

22 часа назад

Почему даже опытные прорабы ошибаются при выборе техники

Интересное в Казани

50 минут назад

Первые 150 тысяч исчезают непонятно куда: как в Казани сразу заехать в готовую квартиру

герман тараканов

Технологии

день назад

MakeUseOf: отключение RAM Plus освобождает память на Android

Интересное в Казани

3 дня назад

«Старые друзья и прежние сценарии»: психолог из Казани объяснил, почему детоксикация без реабилитации не работает

кровля под ключ цена за м2 в Москве

Технологии

день назад

Обновление Samsung привело к разряду и перегреву Galaxy S25 и S24 Ultra

Технологии

11 часов назад

Робот MOBIUS научился кувыркаться через голову благодаря дугам на спине

Технологии

15 часов назад

Опубликован геймплейный трейлер шутера Guns of Eschaton

Новости Татарстана

7 часов назад

Депутаты Нижнекамска утвердили почётных граждан и пересмотрели бюджет

Наука

12 часов назад

В ночь на 31 июля татарстанцы смогут увидеть пик двойного метеорного потока
Экономика
2 часа назад

В Японии в августе подорожают более 2400 продуктов

В августе в Японии подорожают более 2400 продук...

Новости Казани

8 минут назад

Замена прав обходится казанцам часами в очередях

Интересное в Казани

18 часов назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой

Технологии

27 минут назад

Google Pixel Watch 5 показали на новых рендерах

Технологии

час назад

Anthropic заявила о взломах систем трех компаний моделями Claude
Татарстанцы оформили 2,3 тыс. соцконтрактов с н...
Новости Татарстана
6 часов назад

Татарстанцы оформили 2,3 тыс. соцконтрактов с начала года

Кулинария

2 часа назад

Шарлотка без яблок: груши делают пирог нежнее и ароматнее

Технологии

3 часа назад

Брайан Джонсон начал сомневаться в многолетнем увлечении омоложением

Новости Татарстана

4 часа назад

Легковушка влетела в двоих парней на зебре в РТ, момент ДТП попал на видео
«Хочу вернуть волосы за один раз»: врач из Каза...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Хочу вернуть волосы за один раз»: врач из Казани объяснил, когда пересадка требует нескольких этапов