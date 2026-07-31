Microsoft побила рекорд по росту капитализации: около $450 млрд

Акции Microsoft на торгах NASDAQ в четверг, 30 июля, выросли на 15,51%, до $451,1. Рыночная стоимость компании достигла $3,35 трлн, следует из данных TradingView. Этот скачок стал самым сильным однодневным ростом капитализации за всю историю.

По подсчетам Bloomberg, Microsoft прибавила около $450 млрд рыночной стоимости. Предыдущее достижение принадлежало NVIDIA: после объявления Дональда Трампа о 90-дневной приостановке пошлин капитализация этой компании за день увеличилась на $440 млрд.

Акции ускорились после отчета Microsoft: выручка облачного подразделения Azure в четвертом финансовом квартале выросла на 43% — это максимальный рост с начала 2022 года. Корпорация также заявила, что планы по капитальным вложениям на 2026 год остаются неизменными.

Прибавка Microsoft превышает капитализацию примерно 96% компаний и совокупную стоимость 44 наименее крупных компаний индекса S&P 500, уточняет Bloomberg. Размер суточного роста больше, чем рынки Южной Африки, Турции, Финляндии и Вьетнама вместе взятые. До этого июнь 2026 года стал для Microsoft худшим месяцем со времен доткомов — капитализация снизилась более чем на $570 млрд.