Клиенты ВТБ получили возможность пополнять брокерский счет через СБП со счета в любом банке

Инвесторы, находящиеся на брокерском обслуживании в ВТБ, первыми среди клиентов банковских брокеров получили возможность пополнять счета через Систему быстрых платежей со счета в любом банке.

НАУФОР являлась инициатором разработки новой схемы пополнения счетов на фондовом рынке с помощью PULL - запроса, а также добивалась внесения изменений в законодательство для обеспечения возможности подключения 306-х счетов, используемых банками для брокерского обслуживания, к СБП.

Сумма операции для проведения платежей через СБП на брокерские счета граждан, открытые в банке, может составлять до 1 млн рублей единоразово.

Новый сервис доступен в обновленной версии мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции. Для того, чтобы в приложении ВТБ Мои Инвестиции пополнить брокерский счет через СБП, нужно зайти на вкладку «Пополнить» и выбрать «С моего счета в другом банке».

«Мы продолжаем активно работать над улучшением приложения ВТБ Мои Инвестиции, чтобы нашим клиентам были доступны самые передовые технологии. Теперь с помощью СБП наши клиенты мгновенно могут перевести на брокерский счет до 1 млн рублей единоразово, иметь при себе реквизиты банковской карты нет необходимости. Ожидаем, что среди клиентов банка, находящихся на брокерском обслуживании, этот инструмент будет пользоваться высоким спросом», - отметил Андрей Яцков, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.