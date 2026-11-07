Казанский УНИКС раскритиковал идею РФБ о новом сборе с клубов

Президент баскетбольного УНИКСа Евгений Богачев выступил с резкой критикой инициативы Российской федерации баскетбола о перечислении клубами 5% зарплатного фонда в специальный резервный фонд. Он назвал эту идею «абсолютно мертвой» и заявил, что не понимает, где клубы должны брать дополнительные средства.

Напомним, что предложение о создании фонда «Резерв» озвучил президент РФБ Андрей Кириленко на встрече с министром спорта России Михаилом Дегтяревым. Предполагается, что клубы четырех лиг чемпионата России будут ежегодно отчислять 5% зарплатной ведомости, а полученные деньги пойдут тренерам и спортивным школам за подготовку игроков. При этом механизм распределения средств пока не раскрыт, а с самими клубами федерация не советовалась.

Богачев отметил, что сейчас в стране непростая экономическая ситуация, спонсоры в лице банков и нефтегазовых компаний испытывают трудности, а бюджет команды сокращается каждый сезон. Он также обратил внимание на рост цен на перелеты и гостиницы, что дополнительно увеличивает расходы клубов.

По его словам, руководство РФБ за многие годы лишь раз посещало Татарстан, и предложил федерации чаще бывать в регионах, чтобы понимать реальное положение дел. Богачев также предположил, что в случае возвращения российских команд в еврокубки клубам придется увеличивать бюджеты и подписывать более дорогих игроков, что принесет РФБ «супервыгоду».

По итогам сезона 2025/26 УНИКС занял четвертое место по бюджету среди клубов Единой лиги ВТБ — он составил 1,269 миллиарда рублей, что на 105 миллионов меньше, чем в предыдущем сезоне. Согласно данным «Контур Фокус», выручка ООО «БК УНИКС» в 2025 году достигла 82,9 миллиона рублей при чистой прибыли в 3,3 миллиона.