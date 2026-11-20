Арбитражный суд Поволжского округа отменил постановление апелляционной инстанции и оставил в силе решение суда первой инстанции, который отказал миноритарному акционеру Александру Елшину в иске к «Казаньоргсинтезу». Как следует из картотеки судебных дел, кассация согласилась с выводом Арбитражного суда Татарстана о том, что держатели привилегированных акций не имеют права на их конвертацию в обыкновенные.

Елшин приобрел более миллиона привилегированных акций предприятия в 2024 году за 30 миллионов рублей. Полученные дивиденды составили около 250 тысяч рублей (0,25 рубля на акцию), тогда как по обыкновенным акциям выплаты могли достигнуть примерно 1,1 миллиона рублей. В июне 2025 года собрание акционеров исключило из устава пункт, допускавший возможность конвертации, и в сентябре миноритарий оспорил это решение в суде.

В марте 2026 года суд первой инстанции отказал Елшину, однако в июле апелляция отменила это решение. Теперь кассационная инстанция восстановила выводы первой инстанции.

Представители «Казаньоргсинтеза» в ходе разбирательства настаивали, что право на конвертацию у держателей префов никогда не существовало: устав содержал лишь упоминание о возможности такого шага по решению совета директоров, но сам порядок не был утвержден. Предприятие также указывало, что Елшин как профессиональный инвестор понимал: конвертация привела бы к размытию долей владельцев обыкновенных акций и снижению их дивидендов.