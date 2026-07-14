Экономика

Импорт нефти в Китай упал до минимума за почти 10 лет

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В июне Китай сократил закупки сырой нефти на 41% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Объем импорта составил 29,27 млн тонн — это самый низкий показатель с октября 2016 года, сообщает Reuters со ссылкой на данные китайской таможни.

Основной причиной снижения стали перебои с судоходством в Персидском заливе из-за конфликта между США и Ираном. По данным исследовательской компании Vortexa, поставки иранской нефти в Китай в июне упали на 40% относительно мая.

Сокращение импорта привело к снижению объемов переработки на китайских нефтеперерабатывающих заводах. В мае они упали до четырехлетнего минимума, а в июне уменьшились еще на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

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