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Госдума России одобрила повышение МРОТ до 16 242 рублей с 1 января 2023 года

Госдума России одобрила повышение МРОТ до 16 242 рублей с 1 января 2023 года

Фото: 9111.ru

Государственная Дума РФ одобрила в окончательном третьем чтении проект закона об установлении с 1 января 2023 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 16 242 рублей. Таким образом, повышение составило 6,3% и коснется это 3,5 миллионов россиян - бюджетников.

Также ранее Путин подписал закон о повышении прожиточного минимума с 1 января 2023 года до 14 375 руб.

Повышение МРОТ означает не только повышение пособий и зарплат, но и повышение штрафов.

Ранее мы сообщали, что Госдума рассмотрит вероятность выплаты 13-й пенсии в декабре 2022 года.

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