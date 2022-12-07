Госдума рассмотрит вероятность выплаты россиянам 13-й пенсии в декабре 2022

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается с декабря этого года ввести ежегодную выплату 13-й пенсии по старости, пишет ТАСС.

По задумке парламентариев, это будет по сути дополнительная страховая пенсия, которую вполне можно назвать "тринадцатой пенсией".

Пенсионеры в РФ - самая социально незащищенная часть населения, которая нуждается в поддержке. И эта выплата обезопасит пенсионеров, которые обычно под Новый год для покупки подарков детям и внукам берут "опасные" кредиты и микрозаймы, по которым потом не могут расплатиться ввиду колоссального роста процентов.

Ранее мы сообщали, что профессор МГУ предрекла экономике Татарстана не самые простые времена.