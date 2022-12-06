Профессор МГУ Зубаревич предрекла экономике Татарстана трудности: "Боюсь, все еще впереди"

Диверсификация способствует тому, чтобы экономика Татарстана не обрушилась, об этом заявила профессор МГУ, специалист в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич в интервью "BILD на русском". Эксперт поставила в один ряд и Татарстан, и Самарскую область.

"Во-первых, у них хорошо в добывающей промышленности (+8%), значит нефтянка фурычит. Во-вторых, у них всё-таки легковой автомобильной сборки не так много. Грузовики упали на 40%", — отметила Зубаревич.

Специалист считает, что падение производства грузовых авто могло быть еще большим, что сильно ударило бы экономике Татарстана.

"Химия пока работает, хотя будут большие вопросы. Например, как то, что получил "Сибур" в результате сделки в 2021 году, будет продаваться на глобальные рынки? Вопросы есть. Но в целом Татарстан пока идет полегче: диверсификация помогает не рухнуть сразу, но, боюсь, всё еще впереди", — заключила профессор.

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