Годовая инфляция в России достигла 5,94% в июле 2026
По итогам июля 2026 года годовая инфляция в России ускорилась до 5,94%, сообщили Росстат и Минэкономразвития. Показатель вырос на фоне подорожания продуктов питания и топлива.
Ведомства зафиксировали ускорение роста цен по сравнению с предыдущими месяцами. Основной вклад внесли продовольственные товары и горюче-смазочные материалы.
Данные опубликованы в конце июля. Оценки инфляции основаны на статистике потребительских цен за прошедший месяц.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец