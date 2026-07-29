Экономика

Годовая инфляция в России достигла 5,94% в июле 2026

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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По итогам июля 2026 года годовая инфляция в России ускорилась до 5,94%, сообщили Росстат и Минэкономразвития. Показатель вырос на фоне подорожания продуктов питания и топлива.

Ведомства зафиксировали ускорение роста цен по сравнению с предыдущими месяцами. Основной вклад внесли продовольственные товары и горюче-смазочные материалы.

Данные опубликованы в конце июля. Оценки инфляции основаны на статистике потребительских цен за прошедший месяц.

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