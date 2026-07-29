Экономика

Банк России предложил допустить маржинальную торговлю криптовалютой

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Банк России предложил разрешить маржинальную то...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Банк России выступил с инициативой разрешить проведение маржинальных сделок с криптовалютой и цифровыми активами. Регулятор уже подготовил соответствующие правила для таких операций.

Разработанный документ устанавливает порядок совершения маржинальных сделок с цифровыми валютами. Предложение пока находится на стадии обсуждения и не является окончательным решением.

Инициатива направлена на создание правовой основы для торговли криптовалютами с привлечением заёмных средств. Ожидается, что новые правила могут вступить в силу после завершения всех процедур согласования.

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