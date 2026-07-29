Банк России предложил допустить маржинальную торговлю криптовалютой

Банк России выступил с инициативой разрешить проведение маржинальных сделок с криптовалютой и цифровыми активами. Регулятор уже подготовил соответствующие правила для таких операций.

Разработанный документ устанавливает порядок совершения маржинальных сделок с цифровыми валютами. Предложение пока находится на стадии обсуждения и не является окончательным решением.

Инициатива направлена на создание правовой основы для торговли криптовалютами с привлечением заёмных средств. Ожидается, что новые правила могут вступить в силу после завершения всех процедур согласования.