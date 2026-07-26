Экономика

«Газпром» побил рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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25 июля «Газпром» вновь установил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Как сообщили в компании, это уже третий подобный рекорд с начала 2025 года. Ранее в «Газпроме» спрогнозировали, что при текущих темпах закачки запасы газа в Европе к отопительному сезону могут оказаться ниже 75%.

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