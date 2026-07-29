Экономика

ФРС оставила ключевую ставку без изменений на уровне 3,5–3,75%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Федеральная резервная система США (ФРС) приняла решение не менять базовую процентную ставку, сохранив её в диапазоне 3,5–3,75% годовых. Это следует из заявления регулятора.

В пресс-релизе ФРС указано, что комитет по открытым рынкам оставил целевой диапазон ставки федеральных фондов на прежнем уровне. Решение принято в рамках текущей денежно-кредитной политики.

Ранее сообщалось, что объём нефтедобычи в США за неделю уменьшился на 2 тыс. баррелей в сутки — до 17,796 млн баррелей.

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