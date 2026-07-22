«Фармасинтез» выпускает оригинальный препарат от рака крови

Компания «Фармасинтез» Викрама Пунии получила регистрационное удостоверение на «Сибкордию» — новый препарат для лечения рака крови. Лекарство полностью разработано и производится в России, на его создание уже потрачено 5 млрд рублей. В основе «Сибкордии» — вещество вамотиниб, которое блокирует рост опухоли.

Однако потенциальная аудитория препарата внутри страны невелика. Его коммерческий успех напрямую зависит от включения в государственные программы. Российские фармпроизводители редко выводят на рынок оригинальные лекарства: в прошлом году из 35 новинок лишь пять были локальными разработками.

«Сибкордия» — таргетный препарат для лечения хронического миелоидного лейкоза (ХМЛ). Он относится к классу ингибиторов тирозинкиназы, мировой рынок которых оценивается в $61 млрд. Сейчас компания готовится запустить массовое производство.