«ЕвроТранс» допустил четыре техдефолта на 168,4 млн руб.

Оператор сети АЗС «Трасса» — компания «ЕвроТранс» — допустила четыре технических дефолта. Совокупный объем невыплаченных купонных платежей по облигациям четырех выпусков достиг 168,4 млн руб., сообщается на сайте раскрытия информации.

Платежи по бондам серий БО-001Р-04, БО-001Р-05, БО-001Р-06 и БО-001Р-07 должны были быть направлены держателям 3 августа, однако компания снова не исполнила обязательства.

Просрочки по долгам у «ЕвроТранса» начались в апреле, когда компания не выплатила средства по «народным облигациям». Кроме того, 23 июля банк «Россия» заявил о намерении подать иск о банкротстве.

На этом фоне акции «ЕвроТранса» в июле 2026 года на Мосбирже упали на 14% после уведомления о технических дефолтах, а после заявления банка «Россия» — еще на 15,5%. С начала года их стоимость снизилась более чем на 70%.