Еврокомиссия готовит закон об ограничении краткосрочной аренды жилья

Еврокомиссия начала подготовку законодательного акта, который позволит городам ЕС вводить ограничения на краткосрочную сдачу квартир через платформы вроде Airbnb. Об этом сообщает Financial Times. Главная цель — снизить нагрузку на рынок жилья и сдержать рост цен.

Сейчас в среднем по Евросоюзу краткосрочной арендой охвачено всего 1,2% жилого фонда, но в популярных туристических местах показатель может достигать 20%, например в Сорренто, Дубровнике и на Канарских островах. По данным Евростата, с 2015 по 2025 год цены на недвижимость в ЕС выросли почти на две трети, опережая доходы жителей. Исследование Объединенного исследовательского центра (JRC) подтверждает связь краткосрочной аренды с удорожанием жилья.

Города уже пытаются регулировать эту сферу: Париж вводит систему лицензирования и лимиты на количество ночей аренды, а Барселона планирует полностью прекратить сдачу квартир туристам к 2028 году. Однако многие меры оспариваются в судах арендодателями, которые ссылаются на свободу предоставления услуг в ЕС. Юрист Лоран Дерхи поясняет, что власти часто принимают недостаточно проработанные правила из-за страха перед судебными исками.

В Airbnb предупреждают, что жесткие ограничения не повлияют на цены, но нанесут ущерб городам. Европейская ассоциация домов отдыха добавляет, что в среднем по ЕС около 20% жилья пустует. Ожидается, что новый закон даст городам прочную правовую основу и снизит риск проигрыша в судах.