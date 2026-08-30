Экономика

Еврокомиссия готовит закон об ограничении краткосрочной аренды жилья

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Еврокомиссия начала подготовку законодательного акта, который позволит городам ЕС вводить ограничения на краткосрочную сдачу квартир через платформы вроде Airbnb. Об этом сообщает Financial Times. Главная цель — снизить нагрузку на рынок жилья и сдержать рост цен.

Сейчас в среднем по Евросоюзу краткосрочной арендой охвачено всего 1,2% жилого фонда, но в популярных туристических местах показатель может достигать 20%, например в Сорренто, Дубровнике и на Канарских островах. По данным Евростата, с 2015 по 2025 год цены на недвижимость в ЕС выросли почти на две трети, опережая доходы жителей. Исследование Объединенного исследовательского центра (JRC) подтверждает связь краткосрочной аренды с удорожанием жилья.

Города уже пытаются регулировать эту сферу: Париж вводит систему лицензирования и лимиты на количество ночей аренды, а Барселона планирует полностью прекратить сдачу квартир туристам к 2028 году. Однако многие меры оспариваются в судах арендодателями, которые ссылаются на свободу предоставления услуг в ЕС. Юрист Лоран Дерхи поясняет, что власти часто принимают недостаточно проработанные правила из-за страха перед судебными исками.

В Airbnb предупреждают, что жесткие ограничения не повлияют на цены, но нанесут ущерб городам. Европейская ассоциация домов отдыха добавляет, что в среднем по ЕС около 20% жилья пустует. Ожидается, что новый закон даст городам прочную правовую основу и снизит риск проигрыша в судах.

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