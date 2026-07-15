Экономика

Экономика РФ возобновила рост во втором квартале

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Экономика России во втором квартале возобновила...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Во втором квартале российская экономика снова начала расти после спада деловой активности в начале года, сообщил департамент исследований и прогнозирования Банка России в бюллетене «О чем говорят тренды». Рост обеспечили потребительский и государственный спрос, в том числе активное авансирование госзакупок в мае. Устойчиво росли потребительские отрасли, особенно фармацевтика. Потребительская активность ускорилась после небольшой паузы.

Инвестиционный сегмент, напротив, показал снижение. Активность сдерживали внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, что также ударило по добыче нефти и объемам транспортировки. Из-за простоев компании не смогли быстро перенаправить сырье на экспорт.

В ЦБ предупредили, что умеренный рост деловой активности в ближайшие месяцы не стоит напрямую связывать с замедлением инфляции — слишком велико влияние ограничений на стороне предложения. Аналитики отметили необходимость оценки вторичных эффектов от текущих шоков на другие отрасли.

Поддержку экономике оказал накопленный эффект от снижения кредитных ставок: регулятор зафиксировал ускорение роста кредитования. Инфляция по итогам июня составила 6,02% против 5,31% месяцем ранее. За июнь потребительские цены выросли на 0,87%, с начала года — на 4,19%. ЦБ сохранил прогноз снижения годовой инфляции до 4,5–5,5% в 2026 году.

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