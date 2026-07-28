Экономика

Депутат Гаврилов рассказал, как избежать пробелов в пенсионном стаже

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Чтобы не получить недостаток пенсионного стажа к моменту назначения выплаты, россиянам рекомендуется самостоятельно отслеживать, как работодатель передаёт сведения в Социальный фонд и налоговую службу. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По словам депутата, данные о приёме и увольнении должны поступать не позднее следующего рабочего дня, а сведения о выплатах и взносах — в налоговой отчётности. При частой смене работы возрастает риск ошибки в СНИЛС, фамилии или датах. Гаврилов советует проверять электронную трудовую книжку через 5–10 рабочих дней после приёма или увольнения, а выписку из лицевого счета заказывать ежегодно в марте.

При обнаружении расхождений следует письменно потребовать от работодателя исправить отчётность, затем подать заявление о корректировке счёта через госуслуги, Социальный фонд или МФЦ. К заявлению прикладываются трудовой договор, приказы, расчётные листки и другие подтверждающие документы. Если компания ликвидировалась, сведения нужно искать у правопреемника или в архиве.

Гаврилов отметил, что задолженность работодателя по начисленным взносам сама по себе не лишает гражданина официального периода стажа. Обращаться в суд имеет смысл, когда фонд отказался учитывать подтверждённую работу, а пропуск уменьшает стаж, коэффициенты или размер пенсии.

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