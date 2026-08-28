Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 7 месяцев сократилась на 12,7%

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО по итогам семи месяцев 2026 года снизилась на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 265,6 млрд рублей. В июле показатель вырос на 73,4% — до 40,4 млрд рублей, следует из сообщения банка.

Рентабельность капитала за январь–июль составила 16,2%, что на 3,0 п. п. ниже уровня годичной давности. Чистые операционные доходы до резервов за семь месяцев выросли на 21,1%, до 812,0 млрд рублей, чистые процентные доходы — на 157,5%, до 480,0 млрд рублей. Чистая процентная маржа составила 2,6% против 1,1% годом ранее.

Совокупный кредитный портфель до вычета резервов достиг 25,7 трлн рублей, увеличившись с начала года на 4,7% (с учетом корректировки на валютную переоценку — на 4,3%). Кредиты юридическим лицам выросли на 8,7% до 18,7 трлн рублей, а портфель розничных кредитов сократился на 4,7% до 7,0 трлн рублей. Доля розницы в совокупном портфеле снизилась с 30% до 27%.

Средства клиентов — физических лиц на 31 июля составили 13,8 трлн рублей, снизившись на 1,7% с начала года, юрлиц — 14,2 трлн рублей, увеличившись на 2,5%. Общий норматив достаточности капитала Н20.0 на 1 августа находился на уровне 10,6% при минимуме 10,00%.