Экономика

Чистая прибыль Apple выросла на 27% в третьем квартале

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Apple Inc. в квартале, завершившемся 27 июня, получила $29,79 млрд чистой прибыли — на 27% больше, чем годом ранее. Квартальная выручка достигла $109,42 млрд, увеличившись на 16%, что стало рекордом для этого периода.

Прибыль на акцию поднялась до $2,02 с $1,57, тогда как аналитики FactSet ожидали $1,89. Продажи iPhone принесли $54,25 млрд, увеличившись на 22%, а Mac — $10,35 млрд (рост 29%). Сервисная выручка выросла на 12% до $30,74 млрд, хотя прогноз LSEG составлял $31,22 млрд.

Доходы от iPad сократились на 6% — до $6,19 млрд, не достигнув ожидаемых $6,92 млрд. Носимые устройства и аксессуары принесли $7,88 млрд (+6,5%). Продажи в Китае и Европе выросли на 22%, в Северной и Южной Америке — на 11%, в Японии — на 13%.

На текущий квартал компания прогнозирует рост выручки на 9–11%, хотя аналитики в среднем ожидают 12%. Совет директоров утвердил квартальные дивиденды в размере $0,27 на акцию. С начала 2026 года рыночная капитализация Apple увеличилась на 22,7%.

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