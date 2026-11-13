Более 37 тысяч резюме разместили татарстанцы на портале «Работа в России»

С января по октябрь жители Татарстана опубликовали на портале «Работа в России» свыше 37 тысяч резюме. Пик активности пришёлся на май — тогда было размещено 7,1 тысячи анкет, а минимальное число зафиксировали в январе — 1,7 тысячи. Об этом сообщает НТР 24.

Почти 42% резюме принадлежат соискателям младше 25 лет. Около 20% — люди в возрасте 40–49 лет, ещё почти 19% — кандидаты 30–39 лет. Женщины разместили 20,8 тысячи анкет, мужчины — 16 тысяч.

Чаще всего татарстанцы ищут работу, не требующую квалификации: таких резюме 7040. Далее следуют администрирование и управление — 4113, образование и наука — 3165, производство — 2610.

Директор Кадрового центра «Работа России» РТ Тимур Муллин отметил стабильную активность на рынке труда и то, что свыше 40% соискателей — молодые специалисты до 25 лет. Специалисты центра сопровождают соискателей на всех этапах поиска работы.