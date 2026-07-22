Экономика

Бизнес предложили страховать от атак дронов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В России хотят создать систему страхования военных рисков для предпринимателей. С инициативой выступила «Единая Россия». Поводом стали атаки беспилотников на склады Wildberries, когда пострадали не только распределительные центры, но и поставщики, чей товар уничтожили или испортили.

Сейчас отдельные страховые продукты для военных рисков есть, но доступны они лишь немногим юрлицам. В партии хотят распространить их на широкий круг бизнеса и сделать условия прозрачными. Без участия государственного перестраховщика компании не смогут брать на себя такие обязательства из-за потенциально крупных убытков, пояснил член генсовета ЕР Александр Калинин.

Предлагается законодательно закрепить военные риски в страховых продуктах, четко прописать, что к ним относится (в том числе удары БПЛА), определить страховые случаи и порядок возмещения. Страховаться смогут не только маркетплейсы и продавцы, но и владельцы предприятий, недвижимости, аграрии.

Инициативу уже обсуждали с ЦБ, РНПК, банками и страховщиками. Дальнейшую проработку поручат регулятору, профильному комитету Госдумы и участникам рынка. В РНПК от комментариев отказались.

Страхование таких рисков способно повысить инвестиционную активность, снизив опасения бизнеса при запуске новых проектов, считает глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Однако участники рынка указывают на нехватку перестраховочных емкостей и сложность тарификации из-за непредсказуемости событий. Для решения нужны надежные данные, госгарантии и четкие юридические определения.

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