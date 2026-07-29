Банкиры назвали внешние факторы и проблемы госзакупок причинами банкротства бизнеса

На банкротном форуме во Владивостоке представители крупнейших банков перечислили ключевые причины, по которым предприятия оказываются несостоятельными. Помимо ошибок менеджмента, значительную роль играют внешние шоки: пандемия, санкции, разрыв логистических цепочек и повышение ключевой ставки.

Среди конкретных проблем была отмечена ситуация с госзакупками. Государственные компании могут задерживать оплату подрядчикам до года, что затрудняет погашение кредитов. Кроме того, в период низкой ключевой ставки бизнес активно брал займы, рассчитывая на её дальнейшее снижение, но теперь столкнулся с волной высоких процентных платежей.

Реабилитационные процедуры пока редко применяются: они вводятся лишь в отношении примерно 1% предприятий-банкротов. По словам участников форума, урегулированию мешают разные интересы сторон и низкий уровень доверия в обществе — в России только четверть граждан доверяют окружающим. Для улучшения ситуации предлагается совершенствовать системы оценки рисков, создать единую базу проблемных активов и формировать культуру спасения бизнеса.