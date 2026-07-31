Банк Синара повысил ставки по вкладу «Приветственный»

Банк Синара с 31 июля 2026 года повысил процентные ставки по вкладу «Приветственный». Теперь на срок 6 месяцев доходность составляет 14% годовых вместо прежних 13%, а на 12 месяцев — 13% вместо 12%. Информация опубликована на сайте банка.

Ставка на 3 месяца не изменилась и осталась на уровне 14,5% годовых, что является максимальной по данному депозиту. Повышенные ставки действуют для новых клиентов, у которых ранее не было вкладов и накопительных счетов в банке, либо они отсутствовали последние 180 дней, а также для базовых клиентов, размещавших средства в «Приветственном» с 23 марта 2026 года.

Минимальная сумма вклада — 10 тысяч рублей, максимальная — 30 миллионов рублей. Срок размещения — от 3 до 36 месяцев. Проценты выплачиваются в конце срока, дополнительные опции не предусмотрены.