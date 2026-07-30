Армения вводит полугодовой запрет на импорт томатной пасты

Правительство Армении приняло решение запретить ввоз томатной пасты на шесть месяцев. Ограничение распространяется в том числе на продукцию из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили 30 июля на заседании кабмина.

Как поясняется в обосновании, мера направлена на поддержку местных производителей. Ожидается, что за счет ограничения импорта вырастут продажи армянской томатной пасты, увеличится спрос на томаты и будет обеспечена полная закупка урожая, предназначенного для переработки.

Необходимость запрета связана с тем, что из-за введенных Россельхознадзором с 30 мая ограничений на ввоз свежих овощей из Армении в Россию резко сократился экспорт томатов. По данным Sputnik.Армения, за период с 22 мая по 22 июля объем поставок на внешние рынки составил всего 800 тонн, тогда как годом ранее за аналогичный период в страны ЕАЭС было отгружено около 7000 тонн. Избыток продукции на внутреннем рынке привел к снижению спроса на томаты, выращенные в открытом грунте.