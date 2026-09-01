Андрей Жандаров возглавил завод мостов КАМАЗа

Директором завода мостов КАМАЗа в Набережных Челнах назначен Андрей Жандаров. Он приступил к обязанностям сегодня, сообщили в пресс-службе предприятия.

До этого Жандаров руководил заводом запасных частей и компонентов. На новом посту он сменил Максима Минеева — первого директора подразделения, созданного в марте 2025 года. Ранее Минеев работал главным инженером автомобильного завода, а его новая должность пока не раскрывается.

Временно исполняющим обязанности директора ЗЗЧиК стал главный инженер Радик Хазиев, который до этого был главным энергетиком.

Жандаров работает на КАМАЗе с 2007 года, начинал инженером-технологом. В 2011 году он возглавил цех алюминиевых деталей завода двигателей, в 2018-м стал главным инженером ЗЗЧиК, а с января 2023 года руководил этим предприятием.

Производство мостов для грузовиков поколений К5 и К3 запустили в феврале 2026 года. В торжественном открытии участвовали первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, раис Татарстана Рустам Минниханов, глава «Ростеха» Сергей Чемезов и гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин. Объем инвестиций составил 6,5 млрд рублей, из которых 5 млрд рублей под 1% годовых предоставил Фонд развития промышленности.