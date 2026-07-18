Экономика

Активы экс-менеджера «Газпрома» ушли в приватизацию

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Правительство включило в план приватизации на 2026–2028 годы три башкирских предприятия, изъятые у бывшего топ-менеджера «Газпрома» Алексея Митюшова. Речь о 100% акций «Салаватнефтемаша», а также долях в «Салаватском катализаторном заводе» и «Ремэнергомонтаже». В мае суд по иску Генпрокуратуры обратил имущество Митюшова и его родственников в доход государства. Ранее сообщалось, что Митюшов и экс-глава департамента маркетинга «Газпрома» Кирилл Селезнев могли вывести из «Газпром нефтехим Салават» не менее 150 млрд рублей. Деньги, предположительно, ушли на зарубежные счета и покупку бизнеса в России.

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