Экономика

Акции ЮГК подорожали на 6% в день направления оферты

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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31 июля акции ПАО «Южуралзолото группа компаний» подорожали на 6% — днем цена одной бумаги достигала 0,67 рубля. В этот же день новый владелец «БТС-Мост Холдинг» направил в Банк России оферту о покупке акций, следует из данных Мосбиржи.

К 15 часам по московскому времени объем торгов составил почти 1,2 млрд рублей. Днем ранее, 30 июля, торги закрылись на уровне выше 0,63 рубля за акцию, а объем сделок за день составил 361 млн рублей.

Лицо, завладевшее более 30% ценных бумаг публичного общества, обязано в течение 35 дней направить остальным акционерам оферту. «БТС-Мост Холдинг» приобрел ЮГК и связанные с ней компании в июне на торгах за 93,2 млрд рублей.

Активы обращены в доход государства в июле 2025 года решением суда Челябинска по иску Генпрокуратуры. Они были изъяты у основателя группы Константина Струкова.

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