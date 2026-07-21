ADNOC продает долю в газовом проекте Total, Eni и CNPC за $6,2 млрд

Абу-Дабийская национальная нефтяная компания (ADNOC) продала долю в своем газовом проекте международным партнерам. Сделка принесла $6,2 млрд, из которых $5,1 млрд — за долю в самом проекте, $365 млн — за EPC-контракты и $1,1 млрд — за аренду 14 судов, которые будут обслуживать месторождение.

Покупателями выступили TotalEnergies, итальянская Eni и китайская CNPC. Они получили доли в проекте Umm Shaif Gas Cap, который должен обеспечить добычу газа на месторождении.

Проект рассчитан на добычу до 600 млн кубических футов газа в сутки. Это около 10% текущего потребления газа в ОАЭ. Завершить работы планируется к 2030 году.