Житель Нижнекамска задержан за видео атаки БПЛА

33-летний мужчина стал свидетелем атаки беспилотника на промышленное предприятие в Нижнекамске. Он снял происходящее на видео и опубликовал его в открытом интернет-сообществе. После критики со стороны пользователей он удалил запись. сообщает Вести Татарстан.

Личность мужчины быстро установили. Его задержали и вынесли прокурорское предупреждение о недопустимости нарушения закона.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев ранее напоминал, что за распространение информации об атаках БПЛА предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной, если опубликованы сведения, способные нанести ущерб безопасности страны.

О замеченных беспилотниках необходимо сообщать по номеру 112.