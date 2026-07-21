Криминал

Замначальника депо в Казани судят за взятки при ремонте биотуалетов

Служба новостей Автор статьи
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В Кировском райсуде Казани начался процесс над 46-летним Владимиром Яннаевым, замначальника вагонного депо «Казань». По версии следствия, он четыре года получал взятки от коммерсантов — за то, что ремонт биотуалетов в поездах делали его подчиненные, а не наемные работники. Общая сумма «благодарности» перевалила за 400 тысяч рублей. Яннаев вину признал, но уточнил: часть денег ушла на нужды РЖД. Судья Сергей Степанов, изучив материалы, вернул дело прокурору — посчитал, что обвинение нужно «утяжелить». Не хватает, мол, квалифицирующего признака о незаконных действиях в пользу взяткодателя. Татарский транспортный прокурор Фарид Фатуллаев пояснил: деньги Яннаеву ежемесячно по 15 тысяч платил некий Батанин от двух фирм — ООО «Сатурн» и ООО «ЭКО-Ремонт». С 2019 по 2022 год коммерсант таким образом «покупал» рабочую силу: Яннаев поручал слесарям по кузовному ремонту чинить биотуалеты в рабочее время без доплаты. Батанин нанимал людей через «Авито» без трудовых договоров — налоги и взносы не платил, а деньги за контракт получал. Суммы контрактов в суде не раскрыли. Подсудимый настаивает: работы выполнялись реально. Его адвокат Марат Гайнуллин приобщил к делу копию удостоверения о медали за помощь в организации БРИКС и сообщил, что Яннаев помогает бойцам СВО. Вернется ли суд к этим обстоятельствам, решит прокуратура — ей указали на слишком мягкое обвинение.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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