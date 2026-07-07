Зацепинг, руфинг, дигерство: в Татарстане назвали опасные увлечения подростков

Замминистра образования и науки РТ Алсу Ассадулина сообщила, что в республике среди подростков набирают популярность экстремальные субкультуры, которые маскируются под модные хобби, но несут реальную угрозу жизни. К наиболее опасным явлениям отнесены руфинг (лазание по крышам), зацепинг (езда на внешних частях поездов), дигерство (исследование подземных сооружений) и хантерство (выслеживание людей). По словам спикера, самой распространенной «забавой» у детей является зацепинг.

Минобрнауки проводит профилактическую работу с психологами и мониторит социальные сети. В ходе мониторинга выявлено 112 опасных аккаунтов, 23 из которых имели подтвержденный риск.