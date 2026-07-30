Криминал

За сутки в ДТП в Казани погиб человек, еще четверо пострадали

Служба новостей Автор статьи
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За минувшие сутки в Казани в дорожных авариях погиб один человек, еще четверо получили травмы. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Среди зарегистрированных происшествий — наезд на велосипедиста, несколько столкновений автомобилей, падение пассажира в салоне автобуса и наезд на препятствие. Каждое из этих ДТП потребовало вмешательства медиков и сотрудников полиции.

Обстоятельства аварий уточняются. Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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