За сутки в ДТП в Казани погиб человек, еще четверо пострадали

За минувшие сутки в Казани в дорожных авариях погиб один человек, еще четверо получили травмы. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Среди зарегистрированных происшествий — наезд на велосипедиста, несколько столкновений автомобилей, падение пассажира в салоне автобуса и наезд на препятствие. Каждое из этих ДТП потребовало вмешательства медиков и сотрудников полиции.

Обстоятельства аварий уточняются. Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах.