В Татарстане водитель гидроцикла наехал на женщину на пирсе и скрылся

В Татарстане водитель гидроцикла наехал на женщину на пирсе турбазы и скрылся. Пострадавшую госпитализировали с травмой нижней конечности, водителя разыскивают.

Инцидент случился днем 29 июля на территории базы отдыха «Рыбкин дом» в Верхнеуслонском районе. Мужчина на гидроцикле совершил опасный маневр, выехал на пирс и переехал отдыхавшую там женщину. Как уточнили в Приволжской транспортной прокуратуре, она получила травму ноги.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовало доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). Следователи устанавливают обстоятельства и разыскивают водителя гидроцикла.