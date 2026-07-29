Криминал

В Татарстане водитель гидроцикла наехал на женщину на пирсе и скрылся

Служба новостей Автор статьи
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В Татарстане водитель гидроцикла наехал на женщину на пирсе турбазы и скрылся. Пострадавшую госпитализировали с травмой нижней конечности, водителя разыскивают.

Инцидент случился днем 29 июля на территории базы отдыха «Рыбкин дом» в Верхнеуслонском районе. Мужчина на гидроцикле совершил опасный маневр, выехал на пирс и переехал отдыхавшую там женщину. Как уточнили в Приволжской транспортной прокуратуре, она получила травму ноги.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовало доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). Следователи устанавливают обстоятельства и разыскивают водителя гидроцикла.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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