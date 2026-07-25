В Татарстане сельского главу уволили из-за иностранных акций жены

В Спасском районе Татарстана уволили главу Бураковского сельского поселения Рамиля Мингалиева. Причина — скандал с декларацией: его жена владела акциями иностранных компаний. В документах нашли ценные бумаги из Германии, США, Люксембурга, Кипра и Китая.

Закон строг: госслужащим и их близким нельзя иметь такие активы. Прокуратура внесла представление, депутаты проголосовали за увольнение по утрате доверия. Мингалиеву 51 год, он руководил поселением целых 21 год — начинал ещё в 1990-х на сельхозпредприятиях.

Интересно, что это уже не первый похожий случай в регионе. Два года назад по той же причине уволили замминистра здравоохранения Татарстана Айрата Гарипова. Историю рассказал «БИЗНЕС Online».