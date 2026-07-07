Криминал

В Татарстане нашли тело солиста оркестра, сбитого гидроциклом

Служба новостей Автор статьи
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Водолазы МЧС обнаружили тело солиста государственного оркестра Татарстана в 80 метрах от берега на глубине 6,5 метра. Музыкант погиб после того, как девушка на гидроцикле наехала на его сапборд на Волге. На сапборде находились трое человек. По факту происшествия начата проверка по статье о нарушении правил движения водного транспорта. Тело передано правоохранителям. Для поисков привлекались 13 человек и шесть единиц техники.

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