Криминал

В Татарстане 2400 подростков находятся на учете в ПДН

Служба новостей Автор статьи
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На учете в подразделениях по делам несовершеннолетних МВД Татарстана состоят 2400 подростков. Об этом на пресс-конференции рассказала замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина. Всего под особым контролем образовательных учреждений находятся более 92 тысяч учащихся. Замминистра пояснила: это не значит, что все они нарушители. Речь идет о внутреннем наблюдении за детьми, которым нужно дополнительное внимание. Из этого числа 2400 человек совершили правонарушения и поставлены на учет в ПДН. 9334 учащихся регулярно нарушают устав школ. Еще 80 545 детей требуют адресной помощи по разным причинам.

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