В Мамадышском районе «Лада» столкнулась с трактором, погибли 4 человека

Смертельная авария произошла вечером 3-го числа на 3-м километре дороги Мамадыш — Кукмор — Ишкеево. Водитель легкового автомобиля «Лада» на высокой скорости врезался в ехавший впереди трактор с прицепом. В результате столкновения водитель и три пассажира легковушки погибли на месте.

На место происшествия выехали спасатели и экстренные службы. Для ликвидации последствий ДТП привлекли шесть единиц техники, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Прокуратура республики контролирует ход проверки, которая проводится по факту аварии.