Криминал

В Мамадышском районе «Лада» столкнулась с трактором, погибли 4 человека

Служба новостей Автор статьи
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Смертельная авария произошла вечером 3-го числа на 3-м километре дороги Мамадыш — Кукмор — Ишкеево. Водитель легкового автомобиля «Лада» на высокой скорости врезался в ехавший впереди трактор с прицепом. В результате столкновения водитель и три пассажира легковушки погибли на месте.

На место происшествия выехали спасатели и экстренные службы. Для ликвидации последствий ДТП привлекли шесть единиц техники, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Прокуратура республики контролирует ход проверки, которая проводится по факту аварии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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