В ДТП с загоревшейся машиной в Татарстане погибли шесть подростков
Ночью 24 июля в Зеленодольске произошла авария, унесшая жизни шестерых молодых людей. Водитель Chevrolet Lanos, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево, после чего автомобиль загорелся. В салоне находились семь человек в возрасте от 16 до 18 лет. Пять пассажиров и водитель погибли на месте, один подросток госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Следователи проводят необходимые действия и назначают экспертизы для выяснения всех обстоятельств трагедии. Прокуратура Татарстана также организовала проверку, ход расследования контролирует надзорное ведомство.
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