Криминал

В ДТП с загоревшейся машиной в Татарстане погибли шесть подростков

Служба новостей Автор статьи
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Ночью 24 июля в Зеленодольске произошла авария, унесшая жизни шестерых молодых людей. Водитель Chevrolet Lanos, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево, после чего автомобиль загорелся. В салоне находились семь человек в возрасте от 16 до 18 лет. Пять пассажиров и водитель погибли на месте, один подросток госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Следователи проводят необходимые действия и назначают экспертизы для выяснения всех обстоятельств трагедии. Прокуратура Татарстана также организовала проверку, ход расследования контролирует надзорное ведомство.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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