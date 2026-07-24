В ДТП с загоревшейся машиной в Татарстане погибли шесть подростков

Ночью 24 июля в Зеленодольске произошла авария, унесшая жизни шестерых молодых людей. Водитель Chevrolet Lanos, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево, после чего автомобиль загорелся. В салоне находились семь человек в возрасте от 16 до 18 лет. Пять пассажиров и водитель погибли на месте, один подросток госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Следователи проводят необходимые действия и назначают экспертизы для выяснения всех обстоятельств трагедии. Прокуратура Татарстана также организовала проверку, ход расследования контролирует надзорное ведомство.