Суд обязал «Вертикаль +» выплатить 19,8 млн за порчу почв

Арбитражный суд Татарстана поддержал требования Росприроднадзора к ООО «Вертикаль +» и постановил взыскать с компании 19,8 млн рублей за ущерб, нанесенный почвам, сообщает Реальное время.

Проверка прошла на территории предприятия, которое занимается перевозкой и утилизацией отходов I–IV классов опасности. Инспекторы выявили открытый котлован с нефтесодержащими отходами, разлив нефтяной жидкости, а также захоронение токсичных материалов.

В Росприроднадзоре сообщили, что на площадке предприятия было найдено захоронение опасных отходов. После этого ведомство рассчитало размер вреда, причиненного почвам.

Добровольно компенсировать ущерб компания отказалась. В связи с этим Росприроднадзор обратился в суд, который удовлетворил иск надзорного ведомства.