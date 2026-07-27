Криминал

Суд частично удовлетворил иск к экс-вице-премьеру Фаттахову

Служба новостей Автор статьи
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Бывший вице-премьер Татарстана Энгель Фаттахов по решению суда лишился доли в агрофирме, земли в коттеджном поселке и Porsche Cayenne. Советский районный суд Казани 27 июля частично удовлетворил иск прокурора РТ к чиновнику и его семье.

Суд постановил взыскать с Фаттаховых 100% уставного капитала ООО «Агрофирма „Чишма“», земельный участок на улице Рудольфа Нуриева и автомобиль Porsche Cayenne. Кроме того, ответчики должны выплатить 14,6 млн рублей за ремонт дома в селе Актаныш, 15 млн рублей за отчужденные участки в Столбище, 117,5 млн рублей, полученных от обмена валюты из Турции, и еще несколько десятков миллионов от продажи недвижимости и машины.

В то же время суд отклонил мелкие требования: бриллиант весом 0,04 карата (стоимостью до 10 тыс. рублей) и деньги, изъятые при обыске — 188 тыс. рублей и 846 долларов. Решение пока не вступило в силу.

Напомним, прокурор республики предъявил рекордный для Татарстана иск к Фаттахову на 651 млн рублей в августе прошлого года.

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