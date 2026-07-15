Криминал

Расстрелявший детей в казанской гимназии Галявиев женился в колонии

Служба новостей Автор статьи
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Ильназ Галявиев, осужденный пожизненно за массовое убийство в казанской гимназии, заключил брак в исправительной колонии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Татарстану. Церемония прошла в учреждении, где отбывает наказание Галявиев. Подробности о личности супруги не раскрываются. Напомним, в мае 2021 года Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175, жертвами стали девять человек, еще 23 пострадали. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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