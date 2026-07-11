Прокуратура контролирует дело о ДТП с автобусом в Татарстане

В Черемшанском районе Татарстана произошло ДТП с автобусом. Прокуратура республики начала проверку по данному факту. пишет Kazanfirst.ru.

Авария случилась в ночь на 11 июля на трассе Кузайкино — Нурлат. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость, из-за чего автобус опрокинулся в кювет.

В результате происшествия пострадали 15 человек. На место выезжал прокурор Черемшанского района Ильдар Султанов для выяснения всех обстоятельств.