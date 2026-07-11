Криминал

Прокуратура контролирует дело о ДТП с автобусом в Татарстане

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

В Черемшанском районе Татарстана произошло ДТП с автобусом. Прокуратура республики начала проверку по данному факту. пишет Kazanfirst.ru.

Авария случилась в ночь на 11 июля на трассе Кузайкино — Нурлат. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость, из-за чего автобус опрокинулся в кювет.

В результате происшествия пострадали 15 человек. На место выезжал прокурор Черемшанского района Ильдар Султанов для выяснения всех обстоятельств.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Белоснежная полоса уже на пороге: астролог назвала три знака, которым скоро невероятно повезёт

Технологии

14 часов назад

Российский перехватчик «Хант» предугадает маневры дронов

души мертвых тараканов

Новости России

день назад

Пенсионерам 1946–1966 годов рождения готовят новую выплату: кто сможет получить ежемесячную надбавку с июля

Технологии

23 часа назад

Apple выплатит владельцам iPhone до 95 долларов: кому положена компенсация

бухгалтер расчетчик в Красноярске

Польза

19 часов назад

Перец будет цвести и наливаться до осени: бесплатная июльская подкормка творит чудеса

Наука

15 часов назад

Невролог назвал способы снижения риска деменции

Важное в РТ

день назад

Уровень Куйбышевского водохранилища у Казани превысил норму
Наука
42 минуты назад

Наночастицы разрушают рак простаты и активируют иммунитет

Ученые из Корнеллского университета создали нан...

Автоновости Казани и Мира

час назад

Четверо тяжело ранены: кадры с места ДТП с автобусом в Татарстане

Наука

3 часа назад

Ученые нашли 1,8 тыс. генов, связанных с костной тканью

Наука

5 часов назад

Голикова объявила о старте исследований влияния питания на ДНК

Польза

5 часов назад

Счастье приходит, когда вы от этого отказываетесь: мудрость Омара Хайяма особенно важна после 40
В ЛНР выявили новую схему мошенничества с показ...
Технологии
час назад

В ЛНР выявили новую схему мошенничества с показаниями счетчиков

Наука

6 часов назад

Постковидный синдром связали с гибелью дофаминовых нейронов

Технологии

7 часов назад

Нейросеть DeepSeek не работает 11 июля: сбои в России

Наука

8 часов назад

Ментальный ИИ-тренер мотивирует не бросать утренние пробежки
«Новый свет»: где загородная тишина встречается...
Интересное в Казани
5 дней назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом