Прокуратура контролирует дело о ДТП с автобусом в Татарстане
В Черемшанском районе Татарстана произошло ДТП с автобусом. Прокуратура республики начала проверку по данному факту. пишет Kazanfirst.ru.
Авария случилась в ночь на 11 июля на трассе Кузайкино — Нурлат. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость, из-за чего автобус опрокинулся в кювет.
В результате происшествия пострадали 15 человек. На место выезжал прокурор Черемшанского района Ильдар Султанов для выяснения всех обстоятельств.
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