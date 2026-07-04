Прения по делу об обналичивании маткапитала прошли в Казани

В Вахитовском райсуде Казани состоялись прения сторон по уголовному делу о хищении средств материнского капитала. Обвиняемые настаивают, что действовали не в составе организованной группы. На скамье подсудимых 15 человек, трое из них находятся под арестом.

По версии следствия, ключевым фигурантом является Арам Багиян. Его подозревают в организации схемы, которая позволила похитить 9,8 миллиона рублей из бюджета Татарстана. В период с 2021 по 2022 год Багиян и его сообщники вовлекали женщин, которые по их указанию получали в ЗАГСе свидетельства о рождении несуществующих детей. После этого оформлялись справки на маткапитал, а полученные деньги расходовались на личные нужды. «Мамам» доставалось от 10 до 20 тысяч рублей. Всего было оформлено 708 «бумажных» детей, из них 13 — в Татарстане.

Багиян частично признал вину, но отрицает организованный характер действий и согласованность с подельниками. Он просит признать его виновным только в подделке документов. Другая обвиняемая — Лана Козынбаева, которая помогала находить участниц схемы, также признала вину частично и не согласна с квалификацией «организованная группа». Остальные подсудимые — фиктивные матери, получившие часть средств из обналиченного маткапитала.