Подростки из благополучных семей в Татарстане чаще поджигают релейные шкафы

В Татарстане диверсанты всё чаще вербуют для поджогов релейных шкафов подростков из благополучных семей — отличников, которые никогда не стояли на учёте. Об этом рассказала начальник отделения по делам несовершеннолетних Казанского ЛУ МВД на транспорте майор Фания Фасхутдинова.

Злоумышленники находят жертв в мессенджерах, обещая лёгкие деньги. За два года в республике зафиксировано восемь таких поджогов. Чаще всего объекты выбирают на безлюдных перегонах, подальше от станций.

Мотив — деньги на личные расходы. Фасхутдинова предупредила: за подобное грозит вплоть до пожизненного лишения свободы плюс возмещение ущерба.

Ранее сообщалось, что одной из главных проблем на железной дороге остаются зацеперы — замглавного инженера Горьковской железной дороги Евгений Ананьин назвал это субкультурой, которая формируется в школах и дворах.