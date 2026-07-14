Мошенники создали фейковый аккаунт казанской горбольницы № 7 в «Максе»

Злоумышленники создали клон аккаунта горбольницы № 7 в мессенджере «Макс» и начали рассылать сообщения татарстанцам с требованием обновить данные по прикреплению. Об этом предупредили в официальном телеграм-канале медучреждения.

В больнице подчеркнули, что никогда не запрашивают личную информацию, коды из СМС, пароли от личного кабинета и данные банковских карт. Жителей республики просят быть бдительными и не реагировать на подобные сообщения.

Ранее эксперты отмечали, что в России сохраняется высокая активность телефонных и онлайн-мошенников. Популярными остаются звонки от имени сотрудников банков, министерств и силовых структур, а также схемы с переводом средств на «безопасный счет».