Криминал

Мечта о глэмпинге оставила казанцев с долгами на 280 миллионов

Служба новостей Автор статьи
В Казани продолжается расследование дела Милены...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казани продолжается расследование дела 42-летней Милены Каримовой, матери четверых детей, которую обвиняют в 64 эпизодах мошенничества. Общий ущерб, по данным следствия, превышает 280 миллионов рублей. Женщина, по версии правоохранителей, входила в доверие к будущим инвесторам, убеждала их брать кредиты и передавать ей деньги, обещая вернуть с прибылью. сообщает Вечерняя Казань.

Защита утверждает, что Каримова сама стала жертвой обмана. Она планировала открыть глэмпинг и нашла европейского инвестора, который якобы должен был профинансировать проект. Женщина внесла задаток за землю, оплатила бизнес-план и аккредитив, но после этого представители европейских компаний исчезли. Теперь все обязательства перед кредиторами легли на нее.

Накануне Вахитовский районный суд Казани продлил Каримовой срок содержания под стражей до 14 августа. С ходатайством о продлении меры пресечения обратился начальник следственной группы майор Руслан Маджидов. Он отметил, что на свободе обвиняемая может скрыться или оказать давление на участников дела. Суд, несмотря на возражения защиты, ходатайство удовлетворил.

Потерпевшие рассказывают, что Каримова оформляла кредиты на их паспорта, а деньги по расписке передавала себе. Первое время она выплачивала долги, но через полгода перестала. В августе 2025 года женщину задержали. Жертвы вспоминают, что переговоры проходили в ее коттедже, что должно было внушить доверие. Также выяснилось, что обвиняемая несколько раз меняла фамилию, вероятно, чтобы скрыться от других кредиторов.

В суде Каримова просила изменить меру пресечения на домашний арест, чтобы заботиться о детях. Она заявила, что не скрывалась и сотрудничала со следствием. Адвокат Андрей Афанасьев просил приобщить медицинские документы и выразил сомнение в сумме ущерба, отметив, что многие потерпевшие признаны банкротами. Защита настаивает, что Каримова действовала в рамках бизнес-проекта, но была обманута европейскими партнерами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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