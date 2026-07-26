Легковушка под Казанью влетела в шумозащитный экран, шесть человек пострадали

Вечером 15 апреля на 19-м километре трассы Казань – Шемордан произошло серьезное ДТП. 18-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением, автомобиль влетел в шумозащитный экран и вылетел с дороги. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе двое подростков 2010 и 2011 годов рождения. Оба ребенка находятся в тяжелом состоянии в больнице. Остальные четверо пострадавших — взрослые, их состояние уточняется. На место происшествия выезжал прокурор Пестречинского района Никита Ананьев. Прокуратура Татарстана начала проверку, по ее результатам дадут оценку действиям водителя. Пострадавшие доставлены в Пестречинскую ЦРБ, где им оказывают помощь.