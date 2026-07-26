Криминал

Легковушка под Казанью влетела в шумозащитный экран, шесть человек пострадали

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Вечером 15 апреля на 19-м километре трассы Казань – Шемордан произошло серьезное ДТП. 18-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением, автомобиль влетел в шумозащитный экран и вылетел с дороги. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе двое подростков 2010 и 2011 годов рождения. Оба ребенка находятся в тяжелом состоянии в больнице. Остальные четверо пострадавших — взрослые, их состояние уточняется. На место происшествия выезжал прокурор Пестречинского района Никита Ананьев. Прокуратура Татарстана начала проверку, по ее результатам дадут оценку действиям водителя. Пострадавшие доставлены в Пестречинскую ЦРБ, где им оказывают помощь.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

AMD анонсировала серверные процессоры EPYC Zen 6 с 256 ядрами

Кулинария

день назад

Творожное печенье без духовки: мягкий десерт готовится на сковороде

обработка от тараканов ивантеевка

Технологии

день назад

Спутник «Лобачевский» показал более чёткие снимки полей

Интересное в Казани

3 дня назад

Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из Казани объяснила, как распознать бруксизм до сколов и трещин

полировка стекла автомобиля москва в Москве

Новости России

день назад

Wildberries и Ozon обновляют сервисы: покупателей предупредили о нюансах

Кулинария

17 часов назад

Варенье «Трёхминутка»: густое как карамель и без лишнего сахара

Технологии

день назад

Gemini Live добрался до старых колонок Google Home Mini и Nest Hub

Технологии

день назад

Принят закон о патентовании IT-решений: компании смогут защитить код и алгоритмы
Экономика
40 минут назад

Банки обяжут раскрывать тарифы на переводы с сентября 2027 года

Президент подписал закон, обязывающий банки рас...

Новости Татарстана

58 минут назад

Вода ошибок не прощает: пляжный сезон в Татарстане

Новости Казани

час назад

В Казани после 11 лет реставрации открыли храм Николы Тульского

Новости России

2 часа назад

Бесплатная парковка для новых авто: кому могут дать год без оплаты

Новости Казани

4 часа назад

В станице Казанской отметили 330-летие российского флота
В Татарстане в понедельник ожидается до +36 гра...
Новости Татарстана
6 часов назад

В Татарстане в понедельник ожидается до +36 градусов и грозы

Новости России

6 часов назад

Ставки уже не те: что банки скрывают за доходностью до 17%

Технологии

6 часов назад

Nvidia и Microsoft призвали не ограничивать открытые ИИ-модели

Жилые комплексы: Новости

7 часов назад

Права дольщиков в Татарстане зарегистрировали на 22,3 тыс. объектов
«Школьный список покупок как задача со множеств...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Школьный список покупок как задача со множеством неизвестных»: как в Казани собрать ребёнка без лишних трат