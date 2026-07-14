Экс-помощник прокурора в Казани получил 6 лет строгого режима за взятки

Бывший старший помощник прокурора Советского района Казани Дмитрий Темников приговорен к шести годам колонии строгого режима. Приговор вынес Вахитовский районный суд, признав его виновным в покушении на получение и передачу взятки, сообщает Татарстан-24.

Помимо лишения свободы, суд назначил штраф в три миллиона рублей, лишение классного чина и запрет занимать должности на госслужбе на шесть лет.

По версии следствия, Темников должен был передать взятку людям, обещавшим помочь отложить арест счетов казанского бизнесмена. За это он получил 180 тысяч рублей, из которых 20 тысяч оставил себе. Также он рассчитывал получить 500 тысяч рублей за помощь в возбуждении уголовного дела по отказному материалу.

На прошлом заседании прокуратура запрашивала для Темникова 12 лет строгого режима, штраф 7 миллионов и лишение классного чина.