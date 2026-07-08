Криминал

Директор стройфирмы в РТ выплатил налоговой 43 млн, испугавшись «уголовки»

Служба новостей Автор статьи
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Руководитель строительной компании из Татарстана погасил долг по налогам в размере 43 млн рублей после возбуждения уголовного дела. Об этом рассказали в СУ СКР по РТ. об этом сообщает Татар-информ.

С 2020 по 2022 год директор вносил в декларации ложные сведения о фиктивных сделках с 50 контрагентами. Таким образом он уклонился от уплаты НДС на сумму более 43,1 млн рублей.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники СК, УЭБиПК МВД и УФНС по РТ. На мужчину завели дело об уклонении от уплаты налогов. Под давлением доказательств он полностью погасил задолженность, после чего дело прекратили.

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