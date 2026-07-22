Криминал

ЧОП «Армада» попал в черный список из-за нарушений охраны казанского зоопарка

Служба новостей Автор статьи
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Казанское охранное предприятие «Армада» включили в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной стало ненадлежащее исполнение контракта на охрану зоопарка, заключенного в декабре 2025 года. Сумма договора составляла почти 6 миллионов рублей, а сотрудники должны были обеспечивать круглосуточную защиту, пропускной режим и антитеррористическую безопасность.

Как сообщает пресс-служба УФАС, охранники могли заснуть на посту, не выйти на смену, находиться в состоянии опьянения или просто покинуть объект. В результате в реестр недобросовестных поставщиков внесли не только саму компанию, но и ее директора с учредителем. На два года они лишены права участвовать в государственных и муниципальных закупках.

Для «Армады» это не первое подобное нарушение. Ранее фирму уже вносили в черный список за срыв контрактов по охране Республиканской клинической больницы и Детской республиканской клинической больницы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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